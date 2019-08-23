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Gözler bu toplantıda! Powell hayal kırıklığı yaşatabilir

23.08.2019 - 13:01 | Son Güncelleme :
Gözler bu toplantıda! Powell hayal kırıklığı yaşatabilir | Piyasa Haberleri

Fed Başkanı Powell'ın bugün Jackson Hole'daki konuşmasında netlik arayacak yatırımcılar, hayal kırıklığı yaşayabilir.

İşlemciler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl daha fazla faiz indirimi yapıp yapmayacağına dair ipuçları için, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole'da yapacağı konuşmada netlik arayacaklar. Ancak yatırımcılar hayal kırıklığına uğrayabilirler.

Onlarca yıldır Fed'i yöneten en açık sözlü kişi olan Powell, bu yılki Kansas Fed ekonomik sempozyumunda yapacağı konuşmada faiz hareketleri konusunda çok şey söylemek istemeyebilir. Bunun sebebi de aslında bilmemesi ve çok fazla derine dalmak istememesi olabilir.

Temmuz ayındaki faiz indirimi destekleyen Fed politika yapıcıları bile, daha fazlasını yapmak istemediklerinin sinyalini verdi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker bekle ve gör yaklaşımı çağrısında bulunurken, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan "açık fikirli" olduğunu ancak "daha fazla adım atmaktan kaçınmak istediğini" söyledi.

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Fed'in temmuz ayında faizleri düşürmesinden bu yana ABD'de ekonomik resim bozuldu.

ABD Başkan Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergileri getirme konusundaki yeni tehditleri ve ardından bu yeni vergileri Aralık'a kadar erteleme kararları, işletmeler için belirsizliği artırdı.

ABD'de imalat düşüşe geçti.

Küresel olarak, onlarca merkez bankası faizleri düşürüyor ve bazı ekonomiler resesyona girmeye hazırlanıyor.

Son olarak, ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvil getirilerinin perşembe günü 10 yıllıkların altına düşmesi, yatırımcıların ABD resesyonuyla ilgili giderek daha fazla endişelendiğinin sinyalini verdi.

Aynı zamanda, istihdam piyasaları güçlü seyrini sürdürürken, tüketiciler harcamalarına devam ediyor.

ABD hazine tahvil getiri eğrisinin tersine dönmesi ABD ekonomisinin Avrupa'nın büyük kısmından çok daha güçlü kalmasından da kaynaklanıyor. Yatırımcılar, Almanya'nın negatif getirili tahvillerinden ziyade "güvenli" ABD hazine tahvillerini tercih edecekler.

Çelişen ekonomik verilerin, karmaşık piyasa sinyallerinin ve Fed içindeki muhalefetin ötesinde, Powell Trump tarafından "ne yaptığını bilmiyor" olarak nitelendirilen ilk Fed başkanı olduğu için, daha fazla sert eleştiri almaktan kaçınmak amacıyla ayrıntılara girmek istemeyebilir.

Trump dün Twitter'da yaptığı açıklamada, "Ekonomi gerçekten iyi gidiyor. Fed kolayca yeni bir rekor sağlayabilir!(değişiklik için) Erken gelin geç değil. Amerika sadece kazanmaktansa, büyük kazansın!" dedi.

Fed'in ekonomiyi canlandıracağı konusunda umutlu olan yatırımcılar 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak politika toplantısında faizlerin düşürülmesine yüksek ihtimal veriyorlar.


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