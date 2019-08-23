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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

23.08.2019 - 12:12
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 9 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar lira verdi. İhaleye 9 milyar liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,74 seviyesinde gerçekleşti.


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