Google Bitcoin yasağını kaldırdı

Google, Bitcoin'e uyguladığı yasağı kaldırma kararı aldı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, kripto para dünyasını yakından ilgilendiren bir karara imza attı ve yaklaşık bir yıldır süren Bitcoin yasağını kaldırdı. Yapılan açıklamaya göre, Google, Bitcoin ile ilişkili reklamlara yönelik uyguladığı engeli ani bir karar ile kaldırdı.

Google’ın Bitcoin'e uyguladığı bu engel, Bitcoin’in yaşadığı ani yükseliş sonrasında oluşan yüksek profilli sahtekarlık girişimlerini engellemeyi amaçlıyordu.

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