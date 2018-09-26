Bu zamlar çalışana

Yaşanan ekonomik dalgalanmalar şirketlerin olduğu kadar hane halklarının bütçesinde de sıkıntılar yaratıyor. Bunu göz önüne alan bazı şirketler ise bu sıkıntılı dönemleri rahat atlatabilmeleri için çalışanlarının yanında.

Geçen hafta ilk kez Siemens Türkiye ve Şişecam’dan zamanından önce çalışanlara zam yapıldığını duyduk. Süreç Freşa, Saran Holding ve Ecoplast’la devam ediyor.

Freşa Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, yüzde 12.5’lik zamla amaçlarının bu dönemde çalışanlarına ekonomik destek vermek olduğunu söyledi.

Saran Holding de 1 Eylül itibariyle çalışanların maaşlarına yüzde 7 ara zam uygulandığını açıkladı. Ecoplast ise yaşananların çalışanlar üzerindeki negatif etkisini azaltmak için ekim ayının ilk haftasında 1000 lira ek yardım yapacağını kaydetti.

SIEMENS TÜRKİYE YÜZDE 10 ZAM YAPTI

SIEMENS Türkiye, her yıl aylık ücretli çalışanlar için ocak ayında yapılan genel ücret artışının bu yılki ekonomik koşulları göz önüne alarak erken bir uygulama ile eylülde gerçekleştirdiğini duyurdu ve yüzde 10 ek zam yaptı.

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Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Hürriyet’e özel yaptığı açıklamada neden böyle bir uygulama yaptıklarını şöyle anlatmıştı: “Ülke olarak önemli bir dönemden geçiyoruz. Özellikle böyle dönemlerde müşterilerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımız daha da artıyor. Biz, Siemens olarak pek çok konuda ilkleri gerçekleştiren ve eğilimleri belirleyen bir şirketiz. Çalışanlarımızın gelirlerinde enflasyon nedeniyle yaşanan negatif etkiyi azaltmak, onların bu dönemde tamamen kendi işlerine odaklanabilmelerini sağlamak adına, erken bir uygulamayla genel ücret artışı yaptık. Amacımız, bu konuda da ilklerden birine imza atmak ve çalışanlarımızın yanında olduğumuzu onlara hissettirmekti.”

Gelis, ücretlerde iyileştirmeye gidilmesinin çalışanların alım gücünü olumlu yönde etkileyeceğini kaydederek “Bu da moral ve motivasyon artışını beraberinde getirecek. Başka şeyler düşünmek zorunda kalmadan kendi işlerine odaklanabilecekler. Her zaman başarı hikayelerini birlikte yazdığımız çalışanlarımızı önemsiyoruz ve onları desteklemek amacıyla hareket ediyoruz. Saat ücretli çalışanların 2018 yılı ücret artışları, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Mart ve Eylül 2018 dönemleri için ayrıca gerçekleştirildi” dedi.

FREŞA’DAN YÜZDE 12.5 ZAM

MEYVE aromalı maden suyu üreticisi Freşa Genel Müdürü Ercan Canımana’dan çalışanlarına yapılan duyuruda, “Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda çalışanlarımıza 2018 yılı sonuna kadar destek olmak amacıyla aşağıdaki karar alınmıştır. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2018 aylarında hak edilen aylık ücretlerine ilave olarak net maaşın yüzde 12.5 oranında tutar çalışanlarımıza ek prim olarak ödenecektir. Tüm çalışanlarımızın bilgilerine sunarız” denildi.

Freşa Yönetim Kurulu Başkanı ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu Hürriyet’e yaptığı açıklamada, çalışanlarıyla birlikte bir ekip olduklarını söyledi.

Çakırmelikoğlu, “Biz ufak bir destek vermek istedik. Bir aile ortamından, bir aidiyet bağından söz ediyoruz. Geri dönüşleri de güzel oldu. Ama netice itibariyle bu süreçte çalışanlarımızı desteklemek istedik, çalışanlarımız bizim ekibimiz, birbirimizi düşünmemiz gerekiyor” dedi.

1997 yılında Giresun’un İnişdibi beldesinde kurulan Çakırmelikoğlu Maden Suyu İşletmeleri, Türkiye’de ilk doğal meyve aromalı maden suyu üretimini gerçekleştiren kuruluşlardan. Şirket, ABD, Çin, Hindistan gibi ülkeler, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri, İsrail, Filistin gibi Ortadoğu ülkeleri ve Kosova gibi çeşitli Balkan ülkelerini içeren 30 civarında ülkeye ihracat yapıyor.

SARAN’DA ZAM YÜZDE 7

SARAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tarafından yapılan duyuruda da ülkenin ekonomik anlamda içinden geçtiği bu zor günlerde herkesin çeşitli sorunlar yaşadığı belirtilerek “Elimizden geldiğinde tasarruf tedbirleri uyguluyor, bu süreci gerek ülkemiz gerek şirketimiz olarak en güçlü şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bugün grup olarak hangi noktaya geldiysek siz çalışma arkadaşlarımızın desteği ile geldik. Her zaman ‘en değerli yatırım insana yapılandır’ dedik ve çalışanlarımızla birlikte büyüdük. Bugün de aynı düşünceyle grup genelinde aldığımız bir kararı uygulamaya koyuyoruz. 1 Eylül itibariyle çalışanlarımızın aylık maaşlarına yüzde 7 bir ara zam uygulayacağız.”

ECOPLAS’TAN 1000 TL YARDIM

OTOMOTİV yan sanayii firması Ecoplas da ek sosyal yardım kararı aldı.

Ecoplas’tan yapılan açıklamada, “Son dönemde ülkemizin yaşadığı döviz endeksli ekonomik baskı ve bunu fırsat bilenlerin yarattığı zam ortamı nedeni ile gelirlerimizdeki negatif etkiyi azaltmak adına siz çalışanlarımıza bir defaya mahsus, net olarak 1000 lira ek sosyal yardımda buluna-cağız. Ek sosyal yardım ekim ayının ilk haftasında hesaplarınıza yatırılacaktır” denildi.

ŞİŞECAM’DAN EK DESTEK

ŞİŞECAM yaptığı açıklamada her zaman başarma arzusu yüksek ve yüksek performans hedefleyen çalışma arkadaşlarıyla hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerledikleri belirtilerek, şunları söyledi: “Topluluğumuzun performansının arttırılması ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde siz değerli çalışanlarımız kritik öneme sahipsiniz. Çalışanlarımızı sürekli destekleyerek çalışanlarımızla kurumumuzu geleceğe taşımaktaki kararlılığımızın bir ifadesi olarak içinden geçmekte olduğumuz zorlu ekonomik koşullarda ücretlendirme konumunuzun güçlendirilmesi için aylık ücretli çalışanlarımıza ek ücret artışı yapılması kararı alınmıştır. Bir anlamda finansal başarılarımızın çalışanlarımızla paylaşılması anlamına da gelen ücret artışının ekonomik dalgalanmalara karşı çalışanlarımızı destekleyeceğine inanıyoruz.”

2019 YILI ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 16

İNSAN kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, ağustos ayı içerisinde Türkiye’de 177 şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği ‘2018 Yıl Sonu Ücret Artışı ve Enflasyon Beklentisi Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.

Anketin sonuçlarına göre Türkiye’de yıl sonunda gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranı yüzde 19.75, ücret artış oranları ise ortalamada yüzde 16. Türkiye’den hızlı tüketim ürünleri, perakende, dayanıklı ürünler, enerji, teknoloji, ilaç, kimya ve kağıt, hizmet, üretim, lojistik, sigorta gibi farklı sektörlerden, ağırlıklı olarak uluslararası firmaların katılımı ile gerçekleşen araştırmanın sonuçlarına göre, 2019 yılında ücret artışının global şirketlerde yüzde 16.13, yerli şirketlerde ise 15.76 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Anketin sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 20’si 2018 yılı içerisinde ek ücret artışı gerçekleştirdiği belirtiyor.

Şayet ek ücret artışı gerçekleştirebilseydi şirketlerin yüzde 85’i bunu belli bir yüzde oranında artış sağlayarak, yüzde 15’i ise toplu bir sabit ödeme gerçekleştirerek yapacağını söylüyor.

Anketin sonuçlarına göre; 2018 yılı sonunda enflasyon oranın yüzde 20’yi aşması durumunda şirketlerin yüzde 55’i ücret artışını 2 veya daha fazla seferde yapmayacağını belirtirken, yüzde 45’i ise bunu düşünebileceğini söylüyor.

Evet olarak yanıt veren şirketlerin yüzde 95’i ise bunu 2 seferde gerçekleştirebileceğini ifade ediyor.