Emeklilik fonlarında son durum

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 26/09/2018 itibari ile toplam 264 fondan 116 tanesi yükselirken 144 tanesi değer kaybetti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 87,0 Milyar TL oldu.Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.06 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.67 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 19.24 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,707,315 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.05 ile 0.26 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.26 ile AEY olurken onu yüzde 0.25 ile AEI ve yüzde 0.22 getiri ile FEO takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -2.05 ile ABE olurken onu yüzde -1.41 ile AZM ve yüzde -1.39 getiri ile BKB takip etti. En Çok Yükselen Fonlar / Emeklilik Fonları (BES-Gönüllü) En Çok Düşen Fonlar / Emeklilik Fonları (BES-Gönüllü)

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 26/09/2018 itibari ile toplam 23 fondan yükselen fon olmadı. 23 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.07 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 4.19 arttı.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 20.60 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,525,620 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.60 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 7.49 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 10.10 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.05 ile -0.06 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -2.05 ile ABE olurken onu yüzde -0.53 ile AEB ve yüzde -0.49 getiri ile HES takip etti.

RAPORUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN