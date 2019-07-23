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Apple'dan 1 milyar dolarlık satın alma hamlesi

23.07.2019 - 09:04 | Son Güncelleme :
Apple'dan 1 milyar dolarlık satın alma hamlesi | Teknoloji Haberleri

Apple, Intel Corp’un akıllı telefon-modem çipleri üretim birimini 1 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple ve Intel arasında görüşmeler ileri bir aşamada ve gelecek hafta bir anlaşmaya varılabilir. Intel’in akıllı telefon-modem çipleri bölümünün değeri, patent portföyüyle birlikte 1 milyar dolar civarında tahmin ediliyor.

Intel CEO Bob Swan, bir müşteri olarak Apple’ın olmadığı koşullarda, modem işinde bir gelecek görmediklerini söyledi.


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