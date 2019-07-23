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"Mali saydamlıktan taviz vermeyeceğiz"

23.07.2019 - 08:46
"Mali saydamlıktan taviz vermeyeceğiz" | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birçok alanda yapısal reformların hazırlığına devam ettiklerini belirterek, “2023 hedeflerimize ulaşmak için mücadele ederken, hesap verebilirliğin esasını teşkil eden mali saydamlıktan da taviz vermeyeceğiz” dedi.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı “2018 Yılı Genel Faaliyet Raporu”nun sunuş yazısında ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Son 17 yılda ihracat, turizm ve yatırım rakamlarında yaşanan değişimlerin Türkiye’nin geldiği noktayı gösterdiğine işaret eden Erdoğan, mesajında “2002-2018 arası dönemde Türkiye yıllık ortalama yüzde 5.6 gibi ciddi bir büyüme oranını yakaladı. 2018 Ağustos ayındaki spekülatif ataklara rağmen geçen seneyi de yüzde 2.6 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattık” dedi.

HEDEFLERE ULAŞMAK

Mesajda, 2002 yılında GSYH’ye oranla yüzde 10.5 olan genel devlet açığının, 2018 yılında (2018-2020 OVP) yüzde 1.9 olarak öngörüldüğü kaydedilerek şöyle devam edildi: “Aynı dönemde AB tanımlı genel devlet borç stokunun GSYH’ye oranı da yüzde 72.1’den yüzde 30.4’e gerilemiştir. Türkiye, yakın tarihimizin en büyük atılımlarına bu dönemde şahit olmuştur. Ekonomide attığımız adımlarla hem milletimizi zenginleştirdik hem de devletimizi güçlendirdik. Eğitimden adalete, sağlıktan sosyal güvenliğe kadar birçok alanda yeni yapısal reformların hazırlıklarına devam ediyoruz. Özellikle yatırım, üretim, ihracat ve istihdam konularında hızlı sonuçlar alacak çözümler üzerinde duruyoruz.”

4 YIL KESİNTİSİZ

Türkiye olarak 2023 hedeflerine ulaşmak için 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunduğuna dikkat çekilen mesajda, “Bu dönemi en güzel, en verimli şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Hedeflerimize ulaşmak için mücadele ederken, hesap verebilirliğin esasını teşkil eden mali saydamlıktan da taviz vermeyeceğiz. Raporu, kamu mali yönetiminde saydamlık ve hesap verme sorumluluğuna dayalı yönetim anlayışının bir gereği olarak görüyoruz” denildi.


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