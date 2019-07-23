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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

23.07.2019 - 09:12 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.68 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.69 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.6682 TL seviyesini; en yüksek ise 5.7031 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.27 itibarıyla 5.6912 TL seviyesinde işlem görürken, 6.3485 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3512 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.43 yükselişle 97.36 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1155 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.68 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 259,5 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 259,5 lira seviyesinde dengelendi. Dün, altının ons fiyatı yatay seyrederken, dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,4 artışla 260,7 liradan tamamladı. 

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında, 259,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.740 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 1.417,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan ons altında 1.415 seviyesinin kırılması durumunda 1.400 doların önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.437 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,52 artışla 102.626,83 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.538,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 1,47 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,67 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. 


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