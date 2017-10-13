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Torba tasarıda 9 madde kabul edildi

13.10.2017 - 08:47

TBMM'de görüşmeler bugün MTV ve gelir vergisi artışı dahil 21 madde ile devam edecek.

BMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 130 maddelik torba tasarıda dün dokuz madde daha kabul edildi, üç madde ise metinden çıkarıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil bir çok vergi artışı yapılmasını öngören ve kamuoyunda tepki yaratan "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nda kabul edilen madde sayısı 42'ye yükselirken, görüşmeler Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımıyla bugün saat 1000'da başlayacak.

Görüşmelere bugün, MTV ve gelir vergisi dilim değişikliğini de içeren 21 madde ile devam edilmesi öngörülüyor.

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Türkiye ekonomisinin makro anlamda en güçlü olduğu alanların başında gelen bütçe dengesi geçen yıl yaşanan darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerle bozulmaya başladı.

GSYH'ya oran olarak bütçe açığı yüzde 1'den yüzde 2'ye çıkaran bu gelişmeler sonrası daha fazla bozulmanın önüne geçmek adına ise hükümet OVP ile birlikte bu tasarıda yer alan değişikliklerle 30 milyar TL'ye yaklaşan vergi artışlarına gidiyor.

Bu artışların arasında MTV'ye yapılması planlanan yüzde 40 ile yüzde 68 arasında değişen oranda artışlar da yer alıyor.

Kamuoyundan gelen tepkilerden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MTV'deki artışın gözden geçirilmesini istemesinin ardından hükümet söz konusu düzenlemeyi gözden geçireceğini açıkladı. Yapılacak bir değişiklik ile MTV'deki artış oranlarının da düşürülmesi bekleniyor.

Bugün görüşülmesi planlanan bir diğer madde ile gelir vergisinin üçüncü dilimimdeki yüzde 27'lik oranın yüzde 30'a yükseltilmesi öngörülüyor.

KOMİSYONDA 9 MADDE KABUL EDİLDİ, 3 MADDE TASARIDAN ÇIKARILDI

Komisyonda dün kabul edilen dokuz madde arasında ise TCMB'nin reel sektörün yabancı para cinsi borçlanmasından kaynaklanan borçlanma ve kur riskini izleyebilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi istemesini düzenleyen maddesi yer alıyor.

Ekonomi yönetimi, 211.4 milyar dolara ulaşan finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığının daha sağlıklı yönetilmesi gerektiğini belirtiyor. Yetkililer riskin hedge edilmesini talep edebilecek, firmanın döviz gelirine odaklı bir borçlanma limitini de içerebilecek bazı sınırlamaların getirilebileceğini belirtiyor.

Açık pozisyonda sağlıklı ve güçlü bir veri tabanının olması gerektiğini belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek önceki açıklamalarında "Merkez Bankası'na bu yönde güçlü bir yetki verip altyapıyı oluşturacağız... Türkiye'nin en büyük kırılganlık noktası reel sektörün açık döviz pozisyonu; riski yönetmek için hiç döviz geliri olmayanlara belki TL ile borçlan diyeceğiz" demişti. İlgili çalışmalar Finansal İstikrar Komitesi'nde yapılıyor.

Dün görüşülen 12 maddeden ise üç madde tasarıdan çıkarıldı. TCMB'nin Denetleme Kurulu'na ilişkin hükümlerini yürürlükten kaldırarak yerine Denetim Kurulu kurulmasını öngören maddeler önerge ile metinden çıkarıldı.


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