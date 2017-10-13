Başkandan 'sıkı duruş' mesajı

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Sıkı para politikası duruşu, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumunu sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürülecek" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini gerekli görülmesi halinde ilave sıkılaştırma yapabileceklerini söyledi. Çetinkaya TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan ABD'de Washington'da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası toplantılarında yaptığı sunumun ana mesajlar bölümünde şöyle dedi:

"Sıkı para politikası duruşu, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumunu sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürülecek. Enflasyonu etkileyen unsurlar yakından takip edilecek ve gerekli görülmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecek."

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyeleri fiyatlama davranışlarına ilişkin risk oluşturduğuna da dikkat çeken Çetinkaya yakın dönem verilerinin iktisadi faaliyetin güç kazandığını gösterdiğini söyledi.