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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bankalarla biraraya geleceğiz

13.10.2017 - 08:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizlerin genel seviyesiyle ilgili bankalarla biraraya geleceğiz, faizleri nasıl daha da düşüreceğiz (ona bakacağız)" şeklinde belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizlerin genel seviyesiyle ilgili bankalarla biraraya geleceklerini; başta devlet bankaları olmak üzere diğer bankaları da biraraya getirerek faizi frenleme ve daha da düşürme konusunda çalışacaklarını söyledi.

Erdoğan, Ukrayna ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından dönüş yolculuğunda uçakta yaptığı ve gazetelerde yer alan açıklamalarında, şu anda önündeki en önemli hedeflerden birinin faiz noktasındaki çalışma olduğunu söyleyerek, bankalarla bu konuda zirve yapacağını belirtti.

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Erdoğan, Sabah gazetesinde yer alan ifadelerinde şöyle dedi:

"Faiz hususunda da özellikle başta devlet bankaları olmak üzere toparlayıp ondan sonra diğer bankaları da bir araya getirmek suretiyle faizi nasıl frenleyeceğiz ve faizi nasıl daha da düşüreceğiz? Ki bakın buraya geliyorum yine, bunda iddialıyım. Enflasyon birilerinin dediği gibi domates salatalık işi değil. Enflasyonun bir numaralı sebebi faizdir. Baştan beri hep bunu söylüyorum ve bu doğru orantılıdır diyorum. Faizi düşürdünüz, enflasyon düşer; faizi yükselttiniz, enflasyon yükselir."


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