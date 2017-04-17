Merkel'den ilk açıklama

Merkel, "Türk halkının anayasalarına karar verme haklarına saygı duyuyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya hükümetinin Türkiye'de resmi olmayan referandum sonuçlarını dikkate aldıklarını ve Türkiye vatandaşlarının anayasalarına karar verme hakkına saygı duyduğunu belirttiler.

Merkel ve Gabriel yaptıkları açıklamada, "Türk halkına, Türkiye'nin anayasasına karar vermeleri için oy verme çağrısı yapıldı. Alman hükümeti resmi olmayan sonuçları dikkate alıyor ve Türk halkının kendi anayasal düzenine karar verme hakkına saygı duyuyor" dediler.

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Açıklamada, "Yakın referandum sonuçları Türk halkının ne kadar bölünmüş olduğunu gösteriyor ve bu da Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için büyük bir sorumluluk anlamına geliyor" denildi.

Merkel ve Gabriel, Türk hükümetinden toplumun ve siyasi tarafların tüm kesimleriyle zorlu bir referandum kampanyası sonrası "saygılı bir diyalog" içerisinde olmasını beklediklerini belirttiler.

Merkel ve Gabriel ayrıca Türkiye ile en yakın zamanda ikili görüşmeler yapılması gerektiğini belirterek, aynı zamanda Türkiye ile Avrupa Birliği kurumları arasında Venedik Komisyonu'nun anayasal reformlar ve prosedüre dair endişeleri hakkında görüşmeler yapılması gerektiğini söylediler.