‹ Önceki Haber Mart'ta bütçe açığı 19.5 milyar TL oldu Mart'ta bütçe açığı 19.5 milyar TL oldu Sonraki Haber › Mehmet Şimşek'ten 'erken seçim' açıklaması Mehmet Şimşek'ten 'erken seçim' açıklaması

Merkel'den ilk açıklama

17.04.2017 - 12:32

Merkel, "Türk halkının anayasalarına karar verme haklarına saygı duyuyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya hükümetinin Türkiye'de resmi olmayan referandum sonuçlarını dikkate aldıklarını ve Türkiye vatandaşlarının anayasalarına karar verme hakkına saygı duyduğunu belirttiler.

Merkel ve Gabriel yaptıkları açıklamada, "Türk halkına, Türkiye'nin anayasasına karar vermeleri için oy verme çağrısı yapıldı. Alman hükümeti resmi olmayan sonuçları dikkate alıyor ve Türk halkının kendi anayasal düzenine karar verme hakkına saygı duyuyor" dediler.

##$HABER_1438005$##

Açıklamada, "Yakın referandum sonuçları Türk halkının ne kadar bölünmüş olduğunu gösteriyor ve bu da Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için büyük bir sorumluluk anlamına geliyor" denildi.

Merkel ve Gabriel, Türk hükümetinden toplumun ve siyasi tarafların tüm kesimleriyle zorlu bir referandum kampanyası sonrası "saygılı bir diyalog" içerisinde olmasını beklediklerini belirttiler.

Merkel ve Gabriel ayrıca Türkiye ile en yakın zamanda ikili görüşmeler yapılması gerektiğini belirterek, aynı zamanda Türkiye ile Avrupa Birliği kurumları arasında Venedik Komisyonu'nun anayasal reformlar ve prosedüre dair endişeleri hakkında görüşmeler yapılması gerektiğini söylediler.


‹ Önceki Haber Mart'ta bütçe açığı 19.5 milyar TL oldu Mart'ta bütçe açığı 19.5 milyar TL oldu Sonraki Haber › Mehmet Şimşek'ten 'erken seçim' açıklaması Mehmet Şimşek'ten 'erken seçim' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
90.752 Değişim: 0,11% Hacim : 1.957 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 90.397 18.04.2017 Yüksek 90.899
Açılış: 90.473
3,6948 Değişim: -0,17%
Düşük 3,6792 18.04.2017 Yüksek 3,7151
Açılış: 3,7011
3,9394 Değişim: -0,05%
Düşük 3,9185 18.04.2017 Yüksek 3,9589
Açılış: 3,9412
152,80 Değişim: -0,04%
Düşük 151,90 18.04.2017 Yüksek 153,47
Açılış: 152,86
1,0659 Değişim: 0,16%
Düşük 1,0638 18.04.2017 Yüksek 1,0660
Açılış: 1,06426
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.