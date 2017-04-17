Mart'ta bütçe açığı 19.5 milyar TL oldu

Merkezi yönetim bütçesi Mart ayında 19.5 milyar lira açık verirken, 12.4 milyar lira faiz dışı açık oluştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada, "Bütçede mali alanı kullanarak ekonomiye destek verirken mali sürdürülebilirliğe önem vermeye devam ediyoruz. Mart ayında bütçe 19.5 milyar lira açık vermiştir. Ocak-Mart döneminde ise bütçemiz 14.9 milyar lira açık vermiştir. Ancak ertelenen sosyal güvenlik primlerinin geçici etkisi dikkate alındığında ilk üç ay sonunda bütçe açığı 8.9 milyar lira seviyesindedir" dedi.

Maliye Bakanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü verilerine göre ise, Mart ayında bütçe 12.4 milyar lira faiz dışı açık verdi.

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İlk üç ayda ise 3.9 milyar lira tutarında faiz dışı fazla oluştu.

Ağbal ekonomiye destek veren geçici düzenlemeler ve vergi indirimleri nedeniyle bütçe açığının ilk üç ay içinde yukarı yönlü bir görünüm ortaya koyduğunu belirterek, "Uyguladığımız programların önümüzdeki aylarda tedrici bir biçimde ortadan kalkması sonucunda bütçe patikası normal görünümüne kavuşacaktır" dedi.

Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödenmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu prim tahsilatı yılın son çeyreğine ertelenmesiyle yılın ilk üç ayında bütçeden SGK'ya yapılan transferlerde 6 milyar lira geçici bir artış oluştu.

Bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 9.9 artarak 144.7 milyar TL oldu. Ağbal, "İlk çeyrekteki bütçe gelir artışı yılın tamamı için öngörülen yüzde 7.9'luk artış oranının üzerindedir. İlk çeyrekte vergi gelirleri ise yüzde 12 ile yıllık artış tahmininin üzerinde artmıştır" dedi.

"Bütçe disiplini noktasında yakaladığımız başarıyı sürdürme kararlılığımız devam etmektedir" diyen Ağbal, "Bütçe politikasında mali alanı titizlikle dikkate alarak bir yandan büyümeye destek vereceğiz, diğer yandan maliye politikasında yapacağımız reformlar ve atacağımız adımlarla mali disiplini kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.