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Mehmet Şimşek'ten 'erken seçim' açıklaması

17.04.2017 - 12:37

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim gibi bir plan olmadığını açıkça belirtti" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek referandum sonrası dönem hakkında Reuters ile yaptığı söyleşide şunları söyledi:

*Referandum sonrası Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ortak çıkar alanlarına odaklanacak

*Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi Türkiye-AB ilişkilerinde uzlaşılabilecek en kolay konu

*Avrupa'daki seçimlerin sona ermesinin ardından Türkiye-AB ilişkilerindeki "gürültünün" azalacağını tahmin ediyorum

*TCMB'nin önceliklerinden birinin fiyat istikrarı olduğu açık, önemli ölçüde parasal sıkılaştırma yapıldı

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*Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim gibi bir plan olmadığını açıkça belirtti

*Referandum sonuçlarının ekonomi için büyük önemi var, yönetime reformları gerçekleştirmek için beş yıl veriyor

*Aldığımız tedbirlerin önemli bir kısmı geçici, bu haliyle bile mali disiplin devam ediyor

*Referandumun ardından belirsizlik azaldı, büyük ihtimalle kısa vadede büyüme hızlanır

*Orta vadede büyüme reformlarla desteklenir, uzun vadede yönetimde istikrar ve reformlar sayesinde türkiye yüksek büyümeyi sürdürebilir

*Büyüme sürdürülebilir patikada olmalı diğer taraftan fiyat istikrarının da gözetilmesi lazım

*Maliye politikasında kalıcı bir bozulmadan bahsedilemez, mali disiplin devam ediyor terk edilmesi söz konusu değil

*Enflasyonun tek haneye ineceğine inanıyoruz, istikrar ve reformlarla kur etkisi devreden çıkar; enflasyonun çift hanede kalması kabul edilebilir bir durum değil


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