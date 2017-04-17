Mehmet Şimşek'ten 'erken seçim' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim gibi bir plan olmadığını açıkça belirtti" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek referandum sonrası dönem hakkında Reuters ile yaptığı söyleşide şunları söyledi:
*Referandum sonrası Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ortak çıkar alanlarına odaklanacak
*Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi Türkiye-AB ilişkilerinde uzlaşılabilecek en kolay konu
*Avrupa'daki seçimlerin sona ermesinin ardından Türkiye-AB ilişkilerindeki "gürültünün" azalacağını tahmin ediyorum
*TCMB'nin önceliklerinden birinin fiyat istikrarı olduğu açık, önemli ölçüde parasal sıkılaştırma yapıldı
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*Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim gibi bir plan olmadığını açıkça belirtti
*Referandum sonuçlarının ekonomi için büyük önemi var, yönetime reformları gerçekleştirmek için beş yıl veriyor
*Aldığımız tedbirlerin önemli bir kısmı geçici, bu haliyle bile mali disiplin devam ediyor
*Referandumun ardından belirsizlik azaldı, büyük ihtimalle kısa vadede büyüme hızlanır
*Orta vadede büyüme reformlarla desteklenir, uzun vadede yönetimde istikrar ve reformlar sayesinde türkiye yüksek büyümeyi sürdürebilir
*Büyüme sürdürülebilir patikada olmalı diğer taraftan fiyat istikrarının da gözetilmesi lazım
*Maliye politikasında kalıcı bir bozulmadan bahsedilemez, mali disiplin devam ediyor terk edilmesi söz konusu değil
*Enflasyonun tek haneye ineceğine inanıyoruz, istikrar ve reformlarla kur etkisi devreden çıkar; enflasyonun çift hanede kalması kabul edilebilir bir durum değil