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Meclis'in gündeminde bunlar olacak

12.02.2018 - 08:41

Yatırım Reform Tasarısı genel kurulda ele alınırken, diğer tasarıların komisyon görüşmelerine devam edilecek.

TBMM'de bu hafta yatırım ortamının iyileştirilmesini hedefleyen yasa tasarısı genel kurulda ele alınırken, son dönemde meclise sunulan diğer tasarıların komisyon görüşmelerine de devam edilecek.

Meclis genel kurulunda, bu hafta 27 maddelik "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" görüşülecek. Tasarıya göre, noterlerde düzenlenen sözleşmelerin tapu müdürlüğüne gönderilmesi durumunda gerekli tescil işlemlerinin önü açılmış olacak.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu geniş kapsamlı torba tasarıya dair görüşmelerini sürdürürken, adalet komisyonu da "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısını" 14 Şubat Çarşamba günü alt komisyon raporu üzerinden ele alacak.

Mecliste bu hafta Salı günü partilerin grup toplantıları da yapılacak.


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