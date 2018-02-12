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İlaç kurunda yeni oran belirlendi

12.02.2018 - 08:45

İlaçların fiyatlandırmasında kullanılacak euronun TL değeri 2018'de bir önceki döneme göre en fazla yüzde 15 artırılabilecek.

İlaçların fiyatlandırmasında kullanılacak euro/TL kurunda bu yıl yapılacak artış yüzde 15'i geçemeyecek. Resmi gazetede Cumartesi günü yayımlanan bakanlar kurulu kararına göre Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar'a geçici bir madde eklendi. Karar yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

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Eklenen geçici maddede, "Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2018 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) euro değerinin yüzde 15 fazlasını geçemez" denildi.


Etiketler

  • Bakanlar Kurulu
  • euro/TL
  • tıbbi ürün
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