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Emirates 20 uçak almak için imza attı

12.02.2018 - 08:29

Emirates 20 Airbus A380 uçak almak için imza attı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) havayolu şirketi Emirates, Airbus şirketi ile 20 adet A380 tipi uçak satın almak için anlaşma imzaladı. Dubai'de bugün başlayan Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında yapılan anlaşmanın, 16 milyar dolara mal olduğu belirtildi.

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Anlaşma kapsamında Airbus'tan 20 adet A380 tipi uçak alınacağı kaydedildi. Ancak anlaşmanın Emirates'in talep etmesi durumunda 16 adet daha A380 uçağı siparişi verilebilecek şekilde düzenlendiği bildirildi.

A380 tipi uçağın en önemli müşterilerinden Emirates'in halihazırda bu tip 101 uçak kullandığı ifade ediliyor. 


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