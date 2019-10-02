İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Brexit' uyarısı | Politika Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson, AB'ye 'nihai' Brexit teklifini sundu, ancak anlaşmasız Brexit uyarısında bulundu,

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'ne (AB) nihai Brexit teklifini sundu ancak Brüksel'in teklifi kabul etmemesi halinde, İngiltere'nin 31 Ekim'de anlaşma olmadan AB'den ayrılacağını belirtti. Johnson Muhafazakar Partisi'nin yıllık konferansında yaptığı kapanış konuşmasında partisine, AB'ye sunduğu "adil ve makul uzlaşma" olarak tanımladığı teklifin ilk ancak belirsiz detaylarından bazılarını verdi ve Brexit konusundaki sert yaklaşımını sürdürdü.

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Johnson, sağlık, ekonomi ve suç gibi ülke içi meseleler üzerine odaklanan konuşmasında Avrupa'ya olan "sevgisini" ifade ettikten sonra parti üyelerine "ne olursa olsun 31 Ekim'de AB'den çıkacağız" dedi.

Johnson, "Her iki taraf için de bir uzlaşma sağlayan yapıcı ve makul öneriler olduğuna inandığım şeyi ortaya koyuyoruz. Alternatifin anlaşmasız (çıkış) olduğu konusunda emin olalım" dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılması İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en önemli jeopolitik adımı. Ancak İngiltere'nin AB'den planlanan ayrılma tarihine bir aydan kısa süre kalırken, anlaşmalı mı anlaşmasız mı ayrılacağı veya hiç ayrılıp ayrılmayacağı hala belirsiz.

Johnson Brexit'in, AB'nin ve başbakanlığının geleceğini tanımlayacak stratejide, anlaşma yapmak istediğini ancak anlaşmasız Brexit'e hazır olduğunu belirtti.

İngiltere'nin önerilerinin 31 Ekim'e kadar bir anlaşma yapılması için yeterli olmadığını söyleyen birçok AB diplomatı, İngiltere'nin anlaşmasız Brexit ya da Brexit'in tekrar ertelenmesine doğru yöneldiğinden endişe ediyor.