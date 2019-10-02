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Türkiye Finans'tan TL birikimler için e-Katılma hesabı

02.10.2019 - 15:21
Türkiye Finans'tan TL birikimler için e-Katılma hesabı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Finans, Türk Lirası birikimlerine yüksek kar payı almak isteyenler için yeni ürününü tanıttı.

Türkiye Finans, “Katılmamak Elde Değil” kampanyası kapsamında müşterilerine Türk lirası birikimlerini yüksek kâr payı oranlarıyla değerlendirebilecekleri e-Katılma hesabını sunuyor. Müşteriler, e-Katılma hesabını kullanarak birikimlerinde yüzde 90/10 özel kâr paylaşım oranıyla yüksek getiri elde edebilecek. Ayrıca mobil ve internet şubesinden gerçekleştirilecekleri EFT ve havale işlemlerinde masraf ödemeyecek.

Türkiye Finans, katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden müşterilerinin Türk lirası birikimlerini yüksek kâr payı oranlarıyla değerlendirebilecekleri e-Katılma hesabını hizmete soktu. 

Müşteriler, e-Katılma hesaplarındaki Türk lirası birikimlerinde yüzde 90/10 avantajlı kâr paylaşım oranıyla yüksek getiri elde edebilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz "Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak hayata geçirdiğimiz e- Katılma hesabı ile müşterilerimizi, Türk lirası birikimlerini değerlendirmeye davet ediyoruz. Bireysel bankacılık alanında sunduğumuz ürün ve hizmetlerle, müşterilerimizi işimizin merkezine koymaya devam ediyor ve bireysel bankacılık alanında geliştirdiğimiz bir diğer hizmetimiz olan Masrafsızlık paketi ile onların hayatlarına katılmayı sürdürüyoruz. Müşterilerimiz, bu paket kapsamında mobil ve internet şubelerinden yapacakları bankacılık işlemlerinde EFT ve havale ücretinden muaf olacak. Üstelik Bankamızın kredi kartı Happy Bonus Zero Kart'a da ömür boyu kart aidatı ödemeden sahip olabilecek, Türkiye genelindeki 8700’den fazla ATM’den indirimli veya komisyonsuz olarak para çekebilecek. Türkiye Finans olarak müşterilerimizin hayatlarına kolaylıklar katmaya devam edeceğiz.” dedi.

e-Katılma hesabının avantajlarından yararlanmak isteyen Türkiye Finans müşterileri şubeye gitmeden mobil ve internet şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek.


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