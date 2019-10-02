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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

02.10.2019 - 15:43
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı | Ekonomi Haberleri

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, temmuzda 183 milyar 995 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı. Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, temmuzda bir önceki aya göre 1 milyar 121 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3 milyar 974 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyon açığı ise 183 milyar 995 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 5 milyar 95 milyon dolar geriledi. Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 50 milyon dolar ve 153 milyon dolar, ihracat alacakları ise 910 milyon dolar artış gösterdi.

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Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ile yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 758 milyon dolar ve 1 milyar 91 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 875 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Temmuz 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 660 milyon dolar, uzun vadeli olanlar da 3 milyar 98 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 127 milyon dolar, uzun vadeli krediler 89 milyon dolar geriledi.

Temmuz 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 102 milyar 245 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 528 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 9 milyar 717 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 7 milyar 962 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti.


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