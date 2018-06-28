İbrahim Kalın'dan yeni kabine mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanabileceğini belirtti. S-400 füze anlaşması konusunda buradan dönüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, “İran'la ilişkilerimizi riske edecek angajmana girmeyiz.” dedi.
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