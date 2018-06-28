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Merkez Bankası'nın döviz rezervi yükseldi

28.06.2018 - 15:43
Merkez Bankası'nın döviz rezervi yükseldi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 22 Haziran haftası itibarıyla 80.13 milyar dolar yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TCMB'nin brüt döviz rezervi 22 Haziran itibarıyla sınırlı bir artışla 80.13 milyar dolara yükseldi. Reuters'in haberine göre: altın rezervleri 22 Haziran itibarıyla 23.33 milyar dolar olurken; bir önceki hafta 103.61 milyar dolar olan TCMB'nin toplam rezervi 103.46 milyar dolara geriledi.

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Verilere göre, TCMB'nin 2017 yılında altın rezervi yaklaşık 9.5 milyar dolar artarken; brüt döviz rezervi yaklaşık 8 milyar dolar geriledi.


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