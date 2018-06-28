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İsviçre'deki dev yatırımıyla ilgili kararını verdi

28.06.2018 - 15:04
İsviçre'deki dev yatırımıyla ilgili kararını verdi

Doğuş Otomotiv, 2009 yılında 23 milyon İsviçre frangı yatırımla kurduğu, ülkenin en büyük Porsche showroomunu satıyor.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, yeni bir satış ile gündemde. KAP'a yapılan açıklamaya göre Şahenk, İsviçre'deki Porsche satış ve satış sonrası hizmeti veren firması D-Auto Suisse SA için görüşmeler yapacak.

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Reuters’ın aktardığına göre, Doğuş Otomotiv bağlı ortaklığı D-Auto Suisse SA hisselerinin satışı için Orchid Swiss Development ve Juglans Regia ile müzakerelere başlanacağını duyurdu.

Şirketten dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, müzakerelerin Lozan şehrinde kurulu Porsche satış ve satış sonrası servis hizmeti veren D-Auto Suisse SA’nın toplam sermayesinin yüzde 100’ünü temsil eden Doğuş Grubu Şirketleri ve Doğuş Otomotiv’e ait payların muhtemel alım-satımına yönelik olacağı belirtildi.

Porsche Lausanne Centre, Eylül 2009’da törenle açılmıştı.

 


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