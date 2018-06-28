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BP İngiliz elektrikli şarj ağını satın aldı

28.06.2018 - 14:58
BP İngiliz elektrikli şarj ağını satın aldı

BP, İngiltere’nin en büyük elektrikli araç şarj ağına sahip Chargemaster’ı satın aldığını duyurdu.

İngiliz enerji şirketi British Petroleum'dan yapılan açıklamada, İngiltere’nin 6 bin 500 noktasında hizmet veren en büyük elektrikli araç şarj ağına sahip Chargemaster’ın satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, İngiltere’de halihazırda 135 bin olan elektrikli araç sayısının 2040 yılında 12 milyona ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

AA'nın haberine göre; İngiliz medyasında, Chargemaster'ı satın alım bedelinin 130 milyon sterlin olduğu belirtiliyor.

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BP Sözcüsü David Nichols, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Elektrikli araç pazarının büyümekte olduğu ve gelecekte ulaşımda önemli bir paya sahip olacağı konusunda şüphe yok." ifadesini kullandı.

Nichols, Chargemaster’ın alanında lider olduğunu belirterek, "Bunu onlardan öğrenmek istiyoruz. Doğal olarak dünyanın her tarafında işi büyütebiliriz." değerlendirmesinde bulundu. 

 


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