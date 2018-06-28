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ABD'nin büyüme rakamları açıklandı

28.06.2018 - 15:44 | Son Güncelleme :
ABD'nin büyüme rakamları açıklandı

ABD'nin ilk çeyrek büyümesi yüzde 2 olarak açıklandı.

ABD'de ilk çeyrek büyüme verisi büyük oranda sağlık harcamalarındaki azalışın etkisiyle aşağı yönlü revize edildi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre büyüme yüzde 2.2'den yüzde 2'ye revize edildi.

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Beklenti büyümenin yüzde 2.2 olarak kalmasıydı. Ekonominin en büyük kısmını oluşturan kişisel tüketim bu dönemde yüzde 1 beklentisine karşılık yüzde 0.9 arttı. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise yüzde 2.3'te kaldı.

 


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