‹ Önceki Haber Kripto para reklam yasağını gevşetme kararı aldı Kripto para reklam yasağını gevşetme kararı aldı Sonraki Haber › Ekonomi Bakanlığında yeni dönem Ekonomi Bakanlığında yeni dönem

Görüşmede ittifakın yol haritası ele alınacak

27.06.2018 - 14:18
Görüşmede ittifakın yol haritası ele alınacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Pazar günü yapılan seçimlerin ardından bugün Ankara'da ilk kez bir araya gelecekler ve görüşmede ittifakın yol haritası ele alınacak.

Erdoğan'ın bugün İstanbul'dan Ankara'ya geleceğini ve iki liderin Cumhurbaşkanlığı'nda saat 1600'da görüşeceklerini kaydetti. AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı TBMM'de birlikte çoğunluğu sağlarken, Erdoğan yüzde 52.6 oyla cumhurbaşkanı seçilmişti.

Görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra MHP'den Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı da katılacak.

Reuters'in haberine göre; konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Görüşmede ittifakın bir çeşit yol haritası ele alınacak. İki parti önümüzdeki dönemde birçok konuda işbirliği yapacak. Kabinenin temel özellikleri dahil yapılacak işbirliği konuları değerlendirilecek" dedi.

##$HABER_1447145$##

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de İstanbul'da bazı bakan ve bürokratların katılımıyla yeni döneme dair görüşmeler yapmışlardı.

"Seçim öncesi oluşturulan ittifaktaki AK Parti ve MHP seçim sonrası da ortak hareket edecekler. Uyum için bu görüşmeler ve bilgi alış-verişi gerekiyor" diyen aynı yetkili, bu dönemde iki parti yetkilileri arasında görüşmeleri devam edeceğinin altını çizdi.

Reuters'a daha önce bilgi veren yetkililer, AKP ve MHP'nin TBMM Başkanı ve İç Tüzük değişikliği ile başlayıp aradaki farklılıkları aşacak uzlaşmayı sağlamayı hedeflediğini belirterek, kabinede MHP'ye yakın isimler olabileceğini kaydetmişlerdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklayacak. Bu tarihte bir değişiklik olmazsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz'da TBMM'de yemin edecek.

Erdoğan ise 9 Temmuz'da Erdoğan yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da bir sonraki gün ise Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Kripto para reklam yasağını gevşetme kararı aldı Kripto para reklam yasağını gevşetme kararı aldı Sonraki Haber › Ekonomi Bakanlığında yeni dönem Ekonomi Bakanlığında yeni dönem
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.227 Değişim: 0,28% Hacim : 7.250 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.487 28.06.2018 Yüksek 96.993
Açılış: 95.807
4,5895 Değişim: 0,11%
Düşük 4,5845 29.06.2018 Yüksek 4,5957
Açılış: 4,5845
5,3086 Değişim: -0,05%
Düşük 5,3050 29.06.2018 Yüksek 5,3192
Açılış: 5,31115
184,22 Değişim: 0,11%
Düşük 184,02 29.06.2018 Yüksek 184,47
Açılış: 184,02
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.