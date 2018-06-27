Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Pazar günü yapılan seçimlerin ardından bugün Ankara'da ilk kez bir araya gelecekler ve görüşmede ittifakın yol haritası ele alınacak.

Erdoğan'ın bugün İstanbul'dan Ankara'ya geleceğini ve iki liderin Cumhurbaşkanlığı'nda saat 1600'da görüşeceklerini kaydetti. AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı TBMM'de birlikte çoğunluğu sağlarken, Erdoğan yüzde 52.6 oyla cumhurbaşkanı seçilmişti.

Görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra MHP'den Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı da katılacak.

Reuters'in haberine göre; konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Görüşmede ittifakın bir çeşit yol haritası ele alınacak. İki parti önümüzdeki dönemde birçok konuda işbirliği yapacak. Kabinenin temel özellikleri dahil yapılacak işbirliği konuları değerlendirilecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de İstanbul'da bazı bakan ve bürokratların katılımıyla yeni döneme dair görüşmeler yapmışlardı.

"Seçim öncesi oluşturulan ittifaktaki AK Parti ve MHP seçim sonrası da ortak hareket edecekler. Uyum için bu görüşmeler ve bilgi alış-verişi gerekiyor" diyen aynı yetkili, bu dönemde iki parti yetkilileri arasında görüşmeleri devam edeceğinin altını çizdi.

Reuters'a daha önce bilgi veren yetkililer, AKP ve MHP'nin TBMM Başkanı ve İç Tüzük değişikliği ile başlayıp aradaki farklılıkları aşacak uzlaşmayı sağlamayı hedeflediğini belirterek, kabinede MHP'ye yakın isimler olabileceğini kaydetmişlerdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklayacak. Bu tarihte bir değişiklik olmazsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz'da TBMM'de yemin edecek.

Erdoğan ise 9 Temmuz'da Erdoğan yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da bir sonraki gün ise Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

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