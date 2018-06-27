Kripto para reklam yasağını gevşetme kararı aldı

Facebook, kripto para reklamlarına ilişkin yasağını gevşetiyor.

Facebook, Bitcoin gibi kripto paralara ilişkin reklam yasağını gevşetiyor. Sosyal medya platformu Facebook Inc., sunulan ürünlerin güvenlik ve yasaya uygunluğuna yönelik bir kontrol sürecinin ardından söz konusu içeriklere izin verileceğini belirtti. Şirket tarafından Ocak ayında yapılan açıklamada kripto para reklamlarının sık sık yanıltıcı ve aldatıcı uygulamalara yönlendirdiği işaret edilerek, engellendiği belirtilmişti.

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Salı yayınlanan blog yazısına göre sosyal ağ, ikili opsiyonlar ve kripto paralarda ilk halka arz (ICO) gibi diğer riskli finansal ürünlerdeki yasağını sürdürecek.