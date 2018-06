Ekonomi Bakanlığında yeni dönem

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Yeni dönemde Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı farklı bir formata geçiyor. Sayın Başbakanımızın dediği gibi Ekonomi Bakanlığı koltuğu da bizim elimizde kaldı" dedi.

Zeybekci, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran seçimleriyle uygulamaya geçen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomi yönetimine etkisini değerlendirdi.

Ekonomi yönetimindeki bakanlık sayısının 3'e indirileceğini anımsatan Zeybekci, "Yeni dönemde Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı farklı bir formata geçiyor. Sayın Başbakanımızın dediği gibi Ekonomi Bakanlığı koltuğu da bizim elimizde kaldı." diye konuştu.

Zeybekci, bugüne kadar her platformda ihracatçıların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti parlamenter hükümet sisteminin en son Ekonomi Bakanı olarak sizlerle bu toplantıyı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı formatlarda bir araya geliriz ama bakanlık olarak basın toplantısı formatında belki en son toplantımızdır. Bugüne kadar bakanlık olarak dış ticaret diplomasisini, ülkemizin ekonomik çıkarlarını ilerletmek, ihracatçılarımızın her platformda, her an yanında olmak için çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle yerine getirmeye çalıştık. İhracatçılarımızın önünü açmak için en etkin şekilde çalıştık. Ekonomi Bakanlığı olarak dünyanın her coğrafyasında, büyükelçiliklerimizin olduğu hemen hemen her ülkede ticaret müşavirliklerimiz ve ataşeliklerimizle de ihracatçılarımızın, müteahhitlerimizin, yurt dışındaki ticaret aktörlerimizin devamlı yanında olmaya gayret ettik. Bu dönemde de aktif, yoğun çalışmamız Türk dış ticaret ekipleri olarak devam edecektir."

YENİ NESİL STA'LAR

Türk ihracatçılarının hedef pazarlardaki rekabet gücünü artırmanın, küresel rekabette onlara yol gösterici olmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Zeybekci, bunun için serbest ticaret anlaşmalarına (STA) stratejik bir bakış açısıyla yaklaştıklarını söyledi.

Zeybekci, bugün 24'ü STA, biri de Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) olmak üzere 25 anlaşma bulunduğuna dikkati çekerek, tüm bunların hizmetler ve yatırımların yeni alanlarını da içeren "yeni nesil STA'lara" dönüştüğünü, ihracatçılara daha geniş imkanlar sağlayan kapsamlı STA'ları hayata geçirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Birçok ülkeyle STA ve TTA görüşmelerinin imza aşamasına geldiğine işaret eden Zeybekci, "Katar ile çok kapsamlı, Azerbaycan ile daha dar kapsamlı bir TTA, Rusya, Meksika, Kolombiya, Peru gibi ülkelerle de STA görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Zeybekci, İsviçre, Lihtenştayn, Norveç ve İzlanda'dan oluşan EFTA ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli bir gelişme yaşandığını vurgulayarak, bölgeyle ticaret hacminin geçen yıl 9,7 milyar dolar, EFTA ülkelerinden Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırım tutarının 3,4 milyar dolar olduğunu aktardı.

Türkiye'nin ilk STA'sının 1991'de EFTA ülkeleriyle imzalandığını hatırlatan Zeybekci, "Bu STA, pazartesi İzlanda'da imzalanan anlaşmayla bugüne uyarlanarak revize edildi. Bugüne kadar imzalamış olduğumuz en kapsamı geniş STA haline getirildi." değerlendirmesinde bulundu.

"EFTA İLE KAPSAMLI BİR METİNDE MUTABIK KALINDI"

Zeybekci, anlaşmanın, küresel ekonomideki en modern STA'lardan biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Günümüzde küresel rekabetin yönünü belirleyici etkiye sahip fikri mülkiyet alanında da gelişmiş ekonomilerden oluşan EFTA ile iddialı ve kapsamlı bir metin üzerinde mutabık kalındı. Böylelikle katma değeri yüksek, orta-üst teknoloji üretim ve ihracat yönündeki revizyonumuz ortaya konularak yeniliklerin karşılıklı korunması ve sürekliliği arasında güçlü bir sistem de teyit edildi."

Hizmet ticaretinin de anlaşma kapsamına dahil edildiğine dikkati çeken Zeybekci, anlaşmayla dünyada ilk defa bir STA altında lojistik hizmetlere özel bir metinle yer verildiğini bildirdi.

Zeybekci, EFTA ülkelerine karayoluyla taşımacılıkta tüm kotaların kaldırıldığını belirterek, Türk taşımacıların yüksek ve ayrımcı ücretlendirmeye tabi tutulmalarının önüne geçildiğini söyledi.

Söz konusu anlaşmanın, AB ile mevcut Gümrük Birliği Anlaşması'ndan daha geniş kapsamlı ve liberal olduğuna işaret eden Zeybekci, "AB ile Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin başlatılması için Avrupa Konseyinden yetki alınması sürecini bekliyoruz. Revize EFTA-Türkiye STA'sı Gümrük Birliği'ne önemli bir ışık tutacaktır." dedi.

