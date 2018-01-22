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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Hiç kimsenin iznine ihtiyacımız yok

22.01.2018 - 08:13

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "(Zeytin Dalı Harekatı) Etrafımızda Türkiye'yi tehdit eden yapıların kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu millet bunu yapabilecek güç ve kudrettedir. Hiç kimsenin iznine ihtiyacımız yok. Kimsenin desteğine de ihtiyacımız yoktur" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Etrafımızda Türkiye'yi tehdit eden yapıların kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu millet bunu yapabilecek güç ve kudrettedir. Hiç kimsenin iznine ihtiyacımız yok. Kimsenin desteğine de ihtiyacımız yoktur." dedi.

Denizli Sanayici Tüccar ve İş Adamları Platformu'nun ev sahipliğinde Merkezefendi ilçesindeki otelde düzenlenen "Ekonomi 2018 Vizyon Toplantısı"na katılan Zeybekci, yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlerin gazalarının mübarek olmasını ve ecdadın emaneti topraklarda barış, huzur ve kardeşliği hakim kılarak görevlerini tamamlamalarını diledi.

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Kahraman askerlerin "Bismillah" diyerek o coğrafyaya huzur, barış ve kardeşlik getirmek üzere girdiklerini belirten Zeybekci, "Türkiye'nin o coğrafyada yaptığı operasyonu yapabilecek dünyada 5 tane devlet yoktur. Bu millete yakışan şekliyle yapılıyor. Gururla yapılıyor. Zannettiler ki sessizliğimiz acizliğimizdendir. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Bizim sırtımızda ecdadın bize emanet ettiği o kardeşlik iklimini egemen kılma görevi var. Biz onlar gibi gelip sonra gitmeyeceğiz. Biz onlar gibi gelip menfaatleri temin edip gitmeyeceğiz." diye konuştu.

"GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDEN HİÇBİR GİRİŞİME MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Zeybekci, Türkiye'nin güvenliğini garanti altına almak için Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıç olduğunu söyledi. "Güney sınırlarımız dahil olmak üzere Türkiye'nin etrafında tehdit eden hiçbir girişime müsade etmeyeceğiz." diyen Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'yi tehdit eden hiçbir parmağı, Türkiye'ye doğru uzanmış o parmağı sağlam bırakmayacağız. Defalarca söyledik bunu. Dostlarımıza anlatmaya çalıştık. 'Yapmayın, etmeyin, eylemeyin.' dedik. Eskidendi o, Türkiye'ye buyurmak, talimat vermek, eskidendi o. Yeni bir dünya kurulacaksa Türkiye, o yeni dünyayı kuran ülkelerden olacaktır. Yeni bir harita çizilecekse Türkiye, o yeni haritayı çizen ülkelerden biri olacaktır.

Asla müsade etmeyeceğiz. Etrafımızda Türkiye'yi tehdit eden yapıların kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Türkiye'yi çevreleyen hiçbir çerçeveye müsaade edilmeyecek. Bu millet bunu yapabilecek güç ve kudrettedir. Hiç kimsenin iznine ihtiyacımız yok. Kimsenin desteğine de ihtiyacımız yoktur." 


Etiketler

  • Ekonomi Bakanı
  • Nihat Zeybekci
  • Zeytin Dalı Harekatı
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