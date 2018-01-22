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ABD hükümeti haftaya 'kapalı' başladı

22.01.2018 - 08:41

ABD'de bütçe krizi nedeniyle 20 Ocak itibariyle kısmen "kapanan" federal hükümet, yeni haftaya da hayati hizmetler dışında kalan faaliyetleri gerçekleştiremeden giriyor.

Amerikan federal hükümetinin, son geçici bütçenin süresi 19 Ocak gecesi dolması ve Kongrenin yeni bir bütçeyi onaylayamaması sonucu kısmen “kapanmasının” üçüncü gününe gelindi. Ülke tarihinde, hem Senatoyu, hem Temsilciler Meclisini, hem de Beyaz Sarayı aynı parti kontrol ederken ilk kez kapanan federal hükümetin milyonlarca çalışanı kriz sona erene kadar ücret almadan çalışmak ya da zorunlu izne çıkmak zorunda kaldı.

Cumhuriyetçiler, bu sene yapılacak ara seçimlerde oylarını azaltmasından endişe duyduğu durumun bir an önce sona ermesi amacıyla Demokrat Kongre üyeleriyle müzakereleri hafta sonu boyunca sürdürdü. Buna karşın, tarafların federal hükümetin Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde kapanmasına yol açan en temel anlaşmazlığı hala çözemediği belirtiliyor.

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Demokrat Kongre üyeleri, bütçe tasarısına destek vermek için aileleri tarafından ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli programa yönelik belirsizliğin giderilmesini şart koşmuştu.

Cumhuriyetçilerin DACA göçmenleri hakkında herhangi bir madde içermeyen bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinden geçmesine rağmen Senatoda gerekli olan 60 "evet" oyuna ulaşamayarak reddedilmişti. Bu durum, hükümetin harcama yetkisinden mahrum kalarak hayati olmayan tüm hizmetlerini askıya almasına yol açmıştı.

YENİ OYLAMANIN SAATİ BELLİ OLDU

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçi liderlerden Texas Senatörü John Cornyn, pazar gecesi Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cornyn, federal hükümete yeniden harcama izni tanıyacak ve kamu kuruluşlarının açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısı için Washington saatiyle 12.00’de (TSİ 20.00) yapılacağını açıkladı.

Bu arada, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, pazar gecesi Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak yeni bütçenin süresi dolana kadar DACA göçmenleri için çözüm bulunamazsa, bu konuya öncelik vereceğini söyleyerek Demokratları tasarıyı desteklemeye ikna etmeye çalıştı.

Öte yandan, Demokratların bu taahhüde nasıl karşılık vereceği ve krizin ne zaman çözüleceğine yönelik belirsizlik sürüyor. Federal hükümetin kısmen kapanmasının ülke ekonomisine maliyetinin, süreç ne kadar uzarsa, o kadar büyük olacağı vurgulanıyor.

BİR ÖNCEKİ 24 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her yıl yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere defalarca kapanmasına yol açtı.

Kongrenin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 arasında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan 800 bini aşkın kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi bu süre boyunca ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti. 

 


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  • ABD Senatosu
  • ABD hükümeti
  • bütçe krizi
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