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Meclis bu hafta çalışmayacak

22.01.2018 - 08:08

Meclis Genel Kurulu üç partinin ortak kararı ile bu hafta çalışmayacak.

TBMM, HDP'nin dışındaki üç partinin ortak kararı ile bu hafta çalışmama kararı aldı. Meclis genel kurulunun geçen haftaki son oturumunda AKP, CHP ve MHP gruplarının verdiği öneriyle 23-25 Ocak tarihlerinde Meclis çalışmalarına ara verildi.

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HDP dışındaki partilerin milletvekilleri tarafından kabul edilen öneri ile Genel Kurul bu hafta çalışmayacak. Bir sonraki Genel Kurul toplantısı 30 Ocak 2018 Salı günü gerçekleştirilecek.

Meclis daha önce de 22 Aralık 2017 tarihinden 9 Ocak 2018'e kadar yılbaşı tatili yapmıştı.


Etiketler

  • TBMM
  • Genel Kurul
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