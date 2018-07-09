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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş resmen başlıyor

09.07.2018 - 12:23
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş bugün resmen başlayacak; yeni sistemin ilk kabinesi ise akşam saatlerinde Erdoğan tarafından açıklanacak.

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde YSK tarafından açıklanan kesin sonuçlara göre oyların yüzde 52.59'unu alarak cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, bugün düzenlenecek yemin ve ardından cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş töreni ile görevine resmen başlayacak.

Reurters'in haberine göre: Erdoğan bugün saat 1630'da TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başlamasının ardından 1715'te Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Geçen yıl Nisan ayında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi düzenleyen anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından yapılan ilk seçimler olan 24 Haziran seçimlerinde bu göreve seçilen Erdoğan için bugün saat 1800'de Cumhurbaşkanlığı'nda "Göreve Başlama Töreni" düzenlenecek.

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Hafta sonunda TBMM'de düzenlenen grup toplantısında bu törene ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bu törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı ve meclis başkanı düzeyinde katılım olacağını belirtti.

Erdoğan "Göreve Başlama Töreni"nin ardından saat 1930'da törene katılan konuklar onuruna bir akşam yemeği de verecek.

Erdoğan'ın yemin töreni öncesinde başta Cumhurbaşkanlığı'nın çevresi olmak üzere pek çok noktaya Erdoğan'ın fotoğraflarının asıldığı, ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça "Yemin ve Göreve Başlama Töreni'ne hoşgeldiniz" yazan ilanlar asıldığı görüldü.

Gün içinde törenler sırasında Ankara'da bazı yollar da trafiğe kapatılacak.

YENİ KABİNE VE CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI

Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından gözler yeni sistemin ilk kabinesinin açıklanacağı basın toplantısında olacak.

Erdoğan saat 2130'da yapacağı basın açıklaması ile yeni kabinede yer alacak isimleri kamuoyu ile paylaşacak.

Geçen Cuma Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan "partili olmayan isimlerden oluşan bir kabine oluşturduklarını" belirtirken, Cumartesi günü TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken "kabinede TBMM'den de isimler olabileceğini" belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kabinede yer alacak isimler vekil olmayacak. Kabineye vekil olarak TBMM'ye girmiş isimlerin alınması halinde istifaları gerekecek. 24 Haziran milletvekili seçimlerinin YSK tarafından açıklanan kesin seçim sonuçlarına göre AKP'nin TBMM'de 295 milletvekili bulunuyor.

Son başbakan Binali Yıldırım ise hafta sonunda AKP'nin meclis başkanı adayı olarak ilan edilmişti. Meclis başkanı seçilmesi halinde Yıldırım yapılacak oylamalarda oy kullanamayacak.

Yeni kabinede ekonomi yönetiminde hangi isimlerin görevlendirileceği ve 24 Haziran seçimlerine MHP ile "Cumhur İttifakı" çatısı altında gidilmesi nedeniyle MHP'ye yakın isimlerin yer alıp almayacağı yakından takip ediliyor.

Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni ile yeni kabinenin açıklanacağı basın açıklaması arasındaki zamanda Erdoğan'ın 1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Bu kararname ile yeni sistemdeki kabine yapısı ve cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı kamuoyuna açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlık sayısının 16'ya düşürülmesi, mevcut bazı bakanlıkların kapatılması, bazılarının da diğer bakanlıklarla birleştirilmesi ve üç cumhurbaşkanlığı yardımcılığının ihdas edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içerisinde bazı kurulların ve başkanlık ofislerinin oluşturulması da öngörülüyor.

Buna göre bakanlıklar, Adalet; İçişleri; Milli Savunma; Milli Eğitim; Sağlık; Enerji ve Tabii Kaynaklar; Çevre ve Şehircilik; Kültür ve Turizm; Gençlik ve Spor; Hazine ve Maliye; Ulaştırma ve Alt Yapı; Dışişleri; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile; Tarım ve Orman; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şekillenecek.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ise Yerel Yönetim Politikaları; Sosyal Politikalar; Sağlık ve Gıda Politikaları; Kültür ve Sanat Politikaları; Hukuk Politikaları; Güvenlik ve Dış Politikalar; Ekonomi Politikaları; Eğitim ve Öğretim Politikaları; Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nun oluşturulması öngörülüyor.

Erdoğan yemin ederek göreve başlamasının ardından yarın ilk yurtdışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek.


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