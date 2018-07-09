Çin bankalardan faizleri düşürmelerini istedi

Çin bankalardan küçük işletmelerin kredi faizlerini üçüncü çeyrekte düşürmelerini istedi.

Çin bankacılık düzenleme kurumu, bankalardan küçük ölçekli şirketlere verdikleri kredilerin faizlerini üçüncü çeyrekte "önemli ölçüde düşürmelerini" istedi.

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu (CBIRC) Haziran sonunda bankalara gönderdiği bildirimde faiz oranlarının anlık olarak daha yakından izlenmesini istedi.

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Reuters'in haberine göre: Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, bankalardan aktif kalitelerini ve küçük işletmelere verilen kredilerin maliyetlerini "makul" düzeyde tutmalarının istendiğini belirtti.

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