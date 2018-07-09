Almanya'da ihracat ve ithalat yükseldi

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta 111,1 milyar euro, ithalat da 90,8 milyar euro oldu. Almanya'nın dış ticaret fazlası mayısta 20,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı mayısta önceki aya göre yüzde 1,8, ithalatı da yüzde 0,7 arttı. AA'nın haberine göre: Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın mayıs ayında 111,1 milyar euro, ithalat da 90,8 milyar euro oldu.

Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 20,3 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, mayısta nisan ayına göre yüzde 1,8, ithalatı da yüzde 0,7 yükseldi.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, mayısta 109,1 milyar euroluk ihracat, 89,4 milyar euroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, mayısta arındırılmamış rakamlarla 19,7 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2017’nin mayıs ayına kıyasla yüzde 1,3 azalırken, ithalatı yüzde 0,8 artış kaydetti.

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