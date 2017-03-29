Brexit süreci bugün başlıyor

İngiltere Başbakanı May, Brexit sürecini bugün başlatıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) için bugün resmi belgeleri işleme koyacak ve AB'nin sabrını deneyecek uzun ve sonu belirsiz müzakereleri başlatacak.

İngilizlerin AB'den ayrılma yönünde oy kullanmasından dokuz ay sonra Başbakan May, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a İngiltere'nin 1973 yılında katıldığı birlikten gerçekten ayrılıyor olduğunu bir mektupla bildirecek.

Önceleri Brexit'e karşı olan fakat daha sonra başbakanlığa getirilen May, mektubu gönderdikten sonra ayrılığın koşullarının belirlenmesi için gereken iki yıllık süreci başlatacak ve ayrılma Mart 2019'da resmen gerçekleşmiş olacak.

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May'in makamından verilen bilgiye göre, Başbakan parlamentoya hitap edecek ve "AB'den ayrılma kararı alındığına göre şimdi birlik olma zamanı" diyecek.

"Önümüzdeki aylarda pazarlık masasına oturduğum zaman Birleşik Krallık'taki genç, yaşlı, zengin, fakir, herkesi ve tüm şehirleri, kasabaları, kırsalı ve köyleri temsil edeceğim."

İskoçya'nın bağımsızlık referandumu taleplerini yenilediği bir dönemde 27 AB ülkesi ile finans, ticaret, güvenlik ve pek çok başka karmaşık konuyu müzakere edecek olan 60 yaşındaki May, bugüne kadar İngiltere başbakanlarının karşılaştığı en zorlu görevlerden birini yerine getirecek.

Brexit müzakerelerinin sonuçları, dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olan 2.6 trilyon dolarlık İngiltere ekonomisinin geleceğini de şekillendirecek.