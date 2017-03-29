Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Halkbank' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD dışişleri bakanının yarınki ziyaretinde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın gözaltına alınmasını gündeme getireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yardımcısının ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmesi suçlamasıyla ABD'de tutuklanması hakkında TRT Haber'e şu açıklamaları, "ABD'de gözaltına alınan (Halkbank genel müdür yardımcısının) durumu başkonsolos tarafından takip ediliyor, bilgi alma konusunda sıkıntı da oldu. Bu süreci hem Ankara hem de büyükelçiliğimiz vasıtasıyla takip ediyoruz. Başkonsolosumuza açıklama yapılıncaya kadar bir bilgi alamadık; bu süreç şeffaf şekilde sürdürülmeli. Şu ana kadar herhangi bir avukat erişimi olmadı. Avukat erişiminin mutlaka sağlanması lazım, ama avukat bulma konusunda Halkbank'ın çalışması var. ABD dışişleri bakanının yarınki ziyaretinde bu konuyu (Halkbank GMY'nin gözaltına alınmasını) gündeme getireceğiz" şeklinde oldu.

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