Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faize karşıyım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faize karşı olduğunu ve faizin iyice inmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii Ki Evet Programı"nda konuştu. Erdoğan geçmişte faiz ve enflasyonun çok yükseldiği dönemler olduğuna dikkat çekerek, "Göreve geldik devletin borçlanma faizi yüzde 63'tü. Biz bunu yüzde 4.6'ya kadar indirdik. Ben faize karşıyım, faizin iyice inmesi lazım" dedi ve son dönemde KOBİ'lere düşük faizli krediler sağlandığına dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunurken "Bugüne kadar ekonomide nasıl büyüdüysek bundan sonra da bunu katlayarak büyüyeceğiz" dedi.