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Otomobile 'kur zammı' geliyor !

29.03.2017 - 14:20

ÖTV ile birlikte yüzde 5-15 fiyat artışı yaşayan sıfır otomobillere nisan ayında bu kez yüzde 20 civarında kur farkı zammı yapılması bekleniyor.

Otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Borusan Manheim Genel Müdürü H. Zafer Terzioğlu, geçtiğimiz yıl Kasım sonunda yapılan ÖTV zammı ile yüzde 5-15 arasında fiyat artışı yaşayan sıfır otomobillerin, şimdi de 2017 modellerle birlikte kur farkı zammı ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

Distribütörlerin ve yetkili satıcıların kar marjlarının son derece daraldığını ifade eden Terzioğlu, “Fiyatları hesaplı olan 2016 model sıfır km araçlarda sona gelindi ve 2017 model otomobillere yaklaşık yüzde 20’ye varan kur farkı zammı uygulanmaya başlandı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin görüşüne (OYDER) göre ÖTV’deki artış ve kur farkı zammının da etkisiyle sıfır otomobil piyasasında yüzde 15’lik bir daralma yaşanabilir. Geçen yıl 1 milyon adet sıfır otomobil ve hafif ticari aracın satıldığı ülkemizde, 2017’de bu sayının 850 bin adet civarında olması bekleniyor” dedi.

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2017 İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN YILI OLACAK

ÖTV ve kur artışı etkisiyle artan sıfır araç fiyatları yüzünden talebin ikinci ele kayacağını belirten H. Zafer Terzioğlu, “Örneğin 2011 – 2012 model otomobili olanlar, bunları satıp, eskinin yenisi olarak tabir ettiğimiz 2015 - 2016 otomobilleri satın alacaklar” dedi. Terzioğlu ayrıca, bu gelişme karşısında 2017 yılının ikinci el otomobil yılı olacağını düşündüklerini söyledi.

OTOMOBİL KREDİ FAİZLERİ AYLIK YÜZDE 1’LER SEVİYESİNDE KALMALI

Sıfır otomobil piyasasında bu yıl yaşanacak yüzde 15’lik daralmanın, ikinci el otomobil piyasasına canlanma olarak yansıyacağını ifade eden Terzioğlu, “Geçen yıl ülkemizde 5.8 milyon adet ikinci el otomobil satıldı. 2017’de ise bu rakamın 6.5 milyon adede çıkmasını bekliyoruz” dedi. Bankaların verdiği kredi faizlerinin belirli bir seviyede dengelenmesi gerektiğini söyleyen Terzioğlu, “Hükümetin aldığı tedbirler doğrultusunda şu an kredi faizleri konutta aylık yüzde 1’in altında, otomobilde ise yüzde 1.2’ler seviyesinde. Oranlar bu şekilde devam ederse, hem sıfır otomobil pazarı bu süreci fazla yara almadan atlatır hem de ikinci el piyasasındaki canlılık artarak devam eder” dedi.

Borusan Manheim’ın geçen yıl 20 bin adet ikinci el otomobil satışı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Terzioğlu, 2017’de 25 bin adetlik bir satış hedefleri olduğunu bildirdi.


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