Bankacılık sektörünün net kârı yılın ilk iki ayında yüzde 86 artışla 8.45 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün net kârı yılın ilk iki aylık döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 86 artışla 8.45 milyar liraya yükselirken, sadece Şubat ayındaki kârı ise yüzde 127 artışla 4.76 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre sektörün aktifleri Şubat sonunda bir önceki aya kıyasla yüzde 1.6 düşerken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16.7 artarak 2.82 trilyon lira oldu.

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Sektörün kredileri Şubat sonunda 1.79 trilyon lira ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18.3 arttı.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik standart rasyosu ise yüzde 15.91 oldu. Bu oran geçen sene Şubat'ta yüzde 15.38'di.

Geçen sene Şubat'ta yüzde 3.26 olan brüt takipteki alacakların toplam kredilere oranı ise Şubat'ta yüzde 3.25 oldu.