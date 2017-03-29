Elektrik fiyatlarına zam gelecek mi?

Elektrik perakende satış tarifelerinde 1 Nisan'da herhangi bir değişiklik olmayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 1 Nisan'dan itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Elektrik fiyatları EPDK tarafından üçer aylık dönemler için belirleniyor.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Mesken abonesinin 100 kWh için ödeyeceği vergi ve fonlar dâhil toplam tutar Ocak-Mart aylarında olduğu gibi Nisan-Haziran aylarında da yaklaşık 41 TL'dir" denildi.

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