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Yabancı yatırımcı 105,8 milyon dolarlık hisse aldı

22.03.2018 - 15:17

Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Mart haftasında 105,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Mart haftasında net 105,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 135,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı, 21,8 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 53 milyar 141,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 52 milyar 154,7 milyon dolara düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 30 milyar 966,7 milyon dolardan 30 milyar 27,9 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 21,8 milyon dolarlık satışla 979,4 milyon dolardan 957,7 milyon dolara düştü.


Etiketler

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