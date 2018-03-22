İngiltere faize dokunmadı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0.5'te tuttu. Ancak iki politika yapıcıdan faiz artışına beklenmedik destek geldi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranlarını sabit tuttu ancak politika yapıcılar Ian McCafferty ve Michael Saunders beklenmedik şekilde faiz artışı lehine oy kullandılar. BoE'nin açıklaması yatırımcıların faiz oranlarının Mayıs ayında yükseleceğine olan güvenlerini artıracak.

Faiz oranlarının artması için 2017'de çağrı yapan ilk yetkililerden olan Ian McCafferty ve Michael Saunders, 2008 mali krizinden bu yana faizlerin ikinci kez artmasının zamanı geldiğini söyledi. BoE politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 0.5'te sabit tuttu. Karar 2'ye karşı 7 oyla alındı.

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BoE beklentilere paralel olarak, varlık alım programını 435 milyar sterlinde tutma kararını da oybirliğiyle aldı. BoE'nin Para Politikası Kurulu, "devam eden sıkılaşmanın" yüzde 2.7 oranındaki enflasyonun tekrar hedefe ulaşması için gerekli olabileceğini söyledi.

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