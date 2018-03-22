ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin üstünde

ABD'de 17 Mart ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 229 bin oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 229 bine yükselerek beklentiyi geride bıraktı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 17 Mart ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 229 bin oldu. Başvurulara yönelik beklenti 225 bin düzeyindeydi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 250 kişilik artışla 223 bin 750 kişiye yükseldiği bildirildi. Raporda, ayrıca 10 Mart itibarıyla süregelen işsizlik başvurularının 57 bin kişi azalarak 1 milyon 828 bine gerilediği kaydedildi.

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Öte yandan, bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvuruları, revize edilmeyerek 226 binde sabit bırakıldı.



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