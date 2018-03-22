Avrupa Merkez Bankası güçlü büyüme bekliyor

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesinde yakın dönemde güçlü büyüme bekliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), euro bölgesinin güçlü bir büyüme içinde olduğunu ve yakın vadede beklentilerin üstünde bir performans gösterebileceğini söyledi. ECB düzenli olarak yayımladığı ekonomik bültende, istihdam piyasasının "güçlü dinamikler" sergilendiğini, özel tüketimin artmakta olduğunu, ihracatın büyüdüğünü ve inşaat ve inşaat dışı yatırımların da toparlanmakta olduğunu söyledi.

ECB, bunların bütün olarak ekonominin büyümeye doğru gittiğini gösterdiğini belirtti.

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Bültende şöyle denildi:

"Genel olarak en son ekonomik göstergeler euro bölgesinde güçlü bir büyüme ivmesine işaret ediyor. Kısa vadede daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir büyüme göstermesi bekleniyor."

Bu görüş, ECB Yönetim Konseyi'nin Mart ayı politika toplantısında belirttiği görüşlerle de büyük ölçüde uyumlu.

ECB, "Son gelişmeler ücret artışında tedrici bir yukarı yönlü büyüme eğilimi düşüncesini ve iç maliyet baskılarında da aşamalı bir birikim fikrini destekliyor" değerlendirmesini de yaptı.

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