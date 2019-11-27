Vakıfbank 730 milyon dolar kaynak sağladı | Piyasa Haberleri

Vakıfbank yurt dışı piyasalardan 730 milyon dolar kaynak sağladı.

Vakıfbank yurt dışı piyasalardan sendikasyon kredisi ve proje teminatlı fonlama işlemiyle toplam 730 milyon dolar kaynak sağladı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre 367 gün vadeli 580 milyon dolar sendikasyon kredisi sağlayan Vakıfbank ayrıca proje teminatlı fonlama kapsamında yurt dışından 3.5 yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında kredi temin etti.

Açıklamaya göre 239.5 milyon dolar ve 309.3 milyon Euro olmak üzere toplam 580 milyon dolar tutarında temin edilen sendikasyon kredisinin maliyeti dolar dilimi için Libor + yüzde 2.25 ve Euro dilimi için Euribor + yüzde 2.10 seviyesinde gerçekleşti.

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