Rusya, OPEC toplantısında üretim kotalarını gündeme getirebilir | Ekonomi Haberleri

Rusya Enerji Bakanı Novak, "Piyasalardaki durumu ve petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uygulanmasına dair süreci değerlendireceğiz. (OPEC toplantısında) Üretim kısıntısı anlaşmasındaki kotalar gündeme gelebilir" dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile petrol üreticisi bazı ülkeler arasında 5-6 Aralık'ta Viyana'da düzenlecek toplantıda, üretim kısıntısı anlaşmasındaki kotaların gündeme getirilebileceğini belirtti.

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Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda küresel petrol piyasalarında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uygulanmasına dair süreci değerlendireceklerini kaydeden Novak, "Üretim kısıntısı anlaşmasındaki kotalar gündeme gelebilir." ifadesini kullandı.

Rusya'da özellikle kış aylarında artan gaz kondensat üretimi, petrol üretimini de artırıyor. Bu nedenle petrolde arz bolluğu ile karşılaşan Rusya, üretim kotasının artırılmasını istiyor.

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