‹ Önceki Haber Vakıfbank 730 milyon dolar kaynak sağladı Vakıfbank 730 milyon dolar kaynak sağladı Sonraki Haber › BNP Paribas Cardif'ten startuplara destek BNP Paribas Cardif'ten startuplara destek

Apple Çin'deki üretimini ikiye katladı

27.11.2019 - 14:34
Apple Çin'deki üretimini ikiye katladı | Teknoloji Haberleri

Apple, kablosuz kulaklığı AirPods Pro'nun üretimini aylık bir milyondan iki milyona çıkarmasını istedi.

ABD merkezli teknoloji firması Apple, kablosuz kulaklığı AirPods Pro'nun üretimini, Çin'deki az bilinen tedarikçisi Luxshare-ICT'den aylık bir milyondan iki milyona çıkarmasını istedi. Konuyla ilgili olarak konuşan bir kaynak, "AirPods Pro'ya olan talep aylık olarak bir milyondan, iki milyon ürüne yükseldi. Bu talep için teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak, aynı zamanda Apple'ın, Luxshare-ITC ve Luxshare-ITC ile ortak olan Çinli teknoloji firması GoerTekin, AirPods üretimlerini de ikiye katlamasını istediğini, şirketin böylece Vietnam'dan daha ucuza talebi karşılamayı hedeflediğini belirtti.

Apple şu anda kablosuz kulaklık pazarının yüzde 45'ini elinde bulunduruyor. Şirket 2020 yılında 80 milyona yakın Airpods sevk edecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.844 Değişim: -0,13% Hacim : 8.600 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 105.395 27.11.2019 Yüksek 106.431
Açılış: 105.936
5,7786 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7743 28.11.2019 Yüksek 5,7812
Açılış: 5,7782
6,3665 Değişim: 0,15%
Düşük 6,3454 28.11.2019 Yüksek 6,3717
Açılış: 6,3567
270,26 Değişim: -0,02%
Düşük 269,99 28.11.2019 Yüksek 270,38
Açılış: 270,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.