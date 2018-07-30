‹ Önceki Haber Brexit için yeniden referanduma mı gidilecek? Brexit için yeniden referanduma mı gidilecek? Sonraki Haber › Ekonomiye güven arttı Ekonomiye güven arttı

Ünlü yatırım gurusu: Türkiye çok ilginç bir pozisyonda

30.07.2018 - 09:54 | Son Güncelleme :
Ünlü yatırım gurusu: Türkiye çok ilginç bir pozisyonda

Ünlü yatırım gurusu, Mobius zayıf para birimi ve borsası ile Türkiye’nin "çok, çok ilginç bir pozisyonda" olduğunu söyledi.

Gelişen piyasalar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden milyarder yatırımcı Mark Mobius, piyasalar için yeni değerlendirmelerde bulundu. 81 yaşındaki piyasa gurusu Mobius, yatırımcıların gelişmekte olan piyasalarda dip değer seviyelerine baktıklarını Çin de ise birçok sorunun olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE ÇOK İLGİNÇ BİR POZİSYONDA"

Bloomberg'e konuşan Mobius zayıf para birimi ve borsası ile Türkiye’nin "çok, çok ilginç bir pozisyonda" olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin büyük olduğunu, çok iyi Türk şirketler olduğunu belirten Mobius "İlerleyen süreçte bazı yükümlülükler ve sorunlar olabilir ama Türkiye bizim izlemek istediğimiz bir yer" dedi.

##$HABER_1448005$##

"ÇİN BORSASINDAKİ DÜŞÜŞ SÜREBİLİR"

Businessht'nin haberine göre; ticaret savaşı endişesi, borçluluk ve teknoloji şirketlerinin etkileri ile Çin borsasında düşüşün da daha sürebileceğini söyleyen Mobius, gelişmekte olan ülke borsalarında yüzde 30 düşüş beklediklerini belirterek, şu ana kadar halihazırda yaklaşık yüzde 20 düşüş gerçekleştiğine işaret etti.

Mobius, bir süre devam edecek düşüşün ardından gelişen ülke piyasalarında bir toparlanma görüleceğini ancak Çin’deki sorunun sürmesini beklediğini kaydetti.


‹ Önceki Haber Brexit için yeniden referanduma mı gidilecek? Brexit için yeniden referanduma mı gidilecek? Sonraki Haber › Ekonomiye güven arttı Ekonomiye güven arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.158 Değişim: 0,00% Hacim : 7.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.921 30.07.2018 Yüksek 96.269
Açılış: 95.340
4,8862 Değişim: 0,08%
Düşük 4,8808 31.07.2018 Yüksek 4,8939
Açılış: 4,8822
5,7224 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7135 31.07.2018 Yüksek 5,7331
Açılış: 5,71445
191,87 Değişim: 0,07%
Düşük 191,70 31.07.2018 Yüksek 192,38
Açılış: 191,74
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.