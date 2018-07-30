Ekonomiye güven arttı

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında yüzde 2 yükselerek 92.2 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi beş aydır süregelen gerilemenin temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 artışla 90.4'ten 92.2'ye yükseldi. Yılbaşından bu yana düşüş eğiliminde olan endeks Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 3.3 düşüşle 93.5'ten 90.4'e gerilemiş ve 2017 Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye gelmişti.

TÜİK açıklamasında, "Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı" denildi.

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Ekonomide geçen yılki güçlü seyrin de desteğiyle Ocak 2018'de yüzde 10 artarak 104.9 ile beş ayın en yüksek değerini alan endeks, bu sert artış sonrasındaki aylarda geriledi.

Endeks Temmuz 2017'de 100 değerinin üzerine çıkmış, Ağustos 2017'de ise 2012'den bu yana en yüksek olan 106.4 değerini almıştı.

TÜİK açıklamasına göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim yani imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.