‹ Önceki Haber Ünlü yatırım gurusu: Türkiye çok ilginç bir pozisyonda Ünlü yatırım gurusu: Türkiye çok ilginç bir pozisyonda Sonraki Haber › Şişecam hisselerinde 'kâr' yükselişi Şişecam hisselerinde 'kâr' yükselişi

Ekonomiye güven arttı

30.07.2018 - 10:13
Ekonomiye güven arttı

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında yüzde 2 yükselerek 92.2 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi beş aydır süregelen gerilemenin temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 artışla 90.4'ten 92.2'ye yükseldi. Yılbaşından bu yana düşüş eğiliminde olan endeks Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 3.3 düşüşle 93.5'ten 90.4'e gerilemiş ve 2017 Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye gelmişti.

TÜİK açıklamasında, "Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı" denildi.

##$HABER_1448005$##

Ekonomide geçen yılki güçlü seyrin de desteğiyle Ocak 2018'de yüzde 10 artarak 104.9 ile beş ayın en yüksek değerini alan endeks, bu sert artış sonrasındaki aylarda geriledi.

Endeks Temmuz 2017'de 100 değerinin üzerine çıkmış, Ağustos 2017'de ise 2012'den bu yana en yüksek olan 106.4 değerini almıştı.

TÜİK açıklamasına göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim yani imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.


‹ Önceki Haber Ünlü yatırım gurusu: Türkiye çok ilginç bir pozisyonda Ünlü yatırım gurusu: Türkiye çok ilginç bir pozisyonda Sonraki Haber › Şişecam hisselerinde 'kâr' yükselişi Şişecam hisselerinde 'kâr' yükselişi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.158 Değişim: 0,00% Hacim : 7.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.921 30.07.2018 Yüksek 96.269
Açılış: 95.340
4,8862 Değişim: 0,08%
Düşük 4,8808 31.07.2018 Yüksek 4,8939
Açılış: 4,8822
5,7224 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7135 31.07.2018 Yüksek 5,7331
Açılış: 5,71445
191,87 Değişim: 0,07%
Düşük 191,70 31.07.2018 Yüksek 192,38
Açılış: 191,74
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.