‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı Sonraki Haber › Ünlü yatırım gurusu: Türkiye çok ilginç bir pozisyonda Ünlü yatırım gurusu: Türkiye çok ilginç bir pozisyonda

Brexit için yeniden referanduma mı gidilecek?

30.07.2018 - 10:11
Brexit için yeniden referanduma mı gidilecek?

İngiliz seçmenin yarısı, üç Brexit seçeneği için referandum istiyor.

İngiliz seçmenlerin yarısının Avrupa Birliği üyeliğinden çıkış konusunda hükümetin yapacağı anlaşmayı kabul etmek, bir anlaşmaya varılmadan ayrılmak ya da AB'de kalma seçenekleri için bir referandum yapılmasından yana olduğu bildiriliyor.

Sky News televizyonu yaptırdığı anketin sonuçlarını bugün açıklarken, seçmenin yüzde 40'ının referandum yapılmasına karşı çıktığını, yüzde 10 seçmenin de "bilmiyorum" yanıtı verdiğini bildirdi.

##$HABER_1448010$##

Ankete katılanların yüzde 48'i AB üyeliğinde kalmak, yüzde 27'si AB ile bir anlaşma yapmadan çıkmak seçeneklerini tercih ederken, yüzde 13 de hükümetin AB ile yapacağı bir anlaşmayı kabul edeceğini söyledi.

 


Etiketler

‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı Sonraki Haber › Ünlü yatırım gurusu: Türkiye çok ilginç bir pozisyonda Ünlü yatırım gurusu: Türkiye çok ilginç bir pozisyonda
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.158 Değişim: 0,00% Hacim : 7.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.921 30.07.2018 Yüksek 96.269
Açılış: 95.340
4,8862 Değişim: 0,08%
Düşük 4,8808 31.07.2018 Yüksek 4,8939
Açılış: 4,8822
5,7224 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7135 31.07.2018 Yüksek 5,7331
Açılış: 5,71445
191,87 Değişim: 0,07%
Düşük 191,70 31.07.2018 Yüksek 192,38
Açılış: 191,74
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.