Brexit için yeniden referanduma mı gidilecek?

İngiliz seçmenin yarısı, üç Brexit seçeneği için referandum istiyor.

İngiliz seçmenlerin yarısının Avrupa Birliği üyeliğinden çıkış konusunda hükümetin yapacağı anlaşmayı kabul etmek, bir anlaşmaya varılmadan ayrılmak ya da AB'de kalma seçenekleri için bir referandum yapılmasından yana olduğu bildiriliyor.

Sky News televizyonu yaptırdığı anketin sonuçlarını bugün açıklarken, seçmenin yüzde 40'ının referandum yapılmasına karşı çıktığını, yüzde 10 seçmenin de "bilmiyorum" yanıtı verdiğini bildirdi.

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Ankete katılanların yüzde 48'i AB üyeliğinde kalmak, yüzde 27'si AB ile bir anlaşma yapmadan çıkmak seçeneklerini tercih ederken, yüzde 13 de hükümetin AB ile yapacağı bir anlaşmayı kabul edeceğini söyledi.

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